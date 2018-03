Fejrer 125 år i topform

Mønsted DagliBrugsen, eller rettere sagt Mønsted Brugsforening, fylder i næste uge 125 år.

Det markeres med slagtilbud i butikken, besøg af børn fra dagpleje, børnehave og skole samt en jubilæumsreception fredag eftermiddag. Her bliver kunderne budt på pizza, jubilæumssang og lidt at slukke tørsten med.

Uddeler gennem de seneste 21 år er Jørgen Boye Pedersen og han kan se tilbage på en periode med en række moderniseringer. Kort tid efter hans ansættelse i 1997 besluttede bestyrelsen at investere i et OK-benzinanlæg. Det var en større investering på over 600.000 kroner, der skulle vise sig at få stor betydning for Brugsens drift og stadig har det.

- Vi sælger for 6 millioner kroner benzin om året, så det har virkelig betydet meget for os men også for Mønsted Idrætsforening, der hvert år har modtaget mellem 20. og 30.000 i OK-sponsorkroner, fortæller Jørgen Boye.Få år senere fik butikken også Bakeoff, så kunderne kan hente friskbagt brød hver dag.

En af de helt store forandringer kom i 2003 med en investering på 3,2 millioner til byggeriet af en helt ny Brugsbygning på 350 kvm. Seneste større skud på stammen kom i 2016, hvor bestyrelsen besluttede at investere godt og vel 1 million kroner i forbedring og modernisering af indretningen i butikken.

- Vi har også lagt vægt på at imødekomme kundernes ønsker og input og har blandt andet haft en kreds af kunder til at vurdere butikken og dens varer. Det har fungeret rigtig godt, fortæller Jørgen Boye.

Stiftet i 1893

Brugsen i Mønsted tog sin begyndelse den 12. marts 1893, hvor lokale mænd stiftede en brugsforening ved en generalforsamling. Dengang boede der omkring 450 mennesker i Mønsted og de fleste af dem ernærede sig ved landbrug eller kalkbrydning.

Gennem tiden har 12 forskellige uddelere stået bag disken. Blandt dem var familien Hedegaard, som over flere generationer og gennem 70 år var uddelere i Mønsted Brugs. Familiehistorien sluttede med 3. generations Klaus Hedegaard, som var uddeler gennem 6 år, før han blev afløst af Jørgen Boye. Nuværende formand for Brugsforeningen er Ina Nielsen. Hun overtog posten i 2015 efter Verner Hansen, som bestred posten i hele 29 år.

I dag beskæftiger DagliBrugsen i Mønsted 10 medarbejdere, fordelt på 3 fastansatte samt 7 løsarbejdere.

Der er i forbindelse med jubilæet lavet et jubilæumsskrift, der især beskriver de seneste 25 års udvikling. Hæftet kan hentes i butikken.