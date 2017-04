Fejrer 25 år på alle tangenter

Det hører til sjældenhederne at kunne fejre 25-års jubilæum i sit job, når man netop er fyldt 40. Men det kan Henriette Hald, organist ved Vorde, Fiskbæk og Romlund Kirker.

Hun var kun 15 somre, da hun Palmesøndag startede som organist i Tostrup landsbykirke ved Møldrup. Her var Henriettes far kirkesanger og det var ham, der førte sin unge datter rundt i kirkemusikken og dens rækkefølge under gudstjenesterne.

Organistuddannelsen kom først senere og det var et bevidst valg, at den strakte sig over mange år, hvor Henriette undervejs havde sit faste organistjob ved Haderup og Feldborg kirker gennem 10 år.

- Det var fedt at være så ung og ikke skulle skynde sig med uddannelsen. Det gav mig tid til at få den bedste undervisning. I Haderup Kirke var der et dejligt klokkespil og jeg lavede altid sjov med, at hvis man ovre hos bageren kunne høre mig spille Bamses fødselsdag på klokkespillet, så var det fordi jeg var blevet låst inde kirken, fortæller Henriette.

For tolv år siden søgte hun den ledige stilling som organist ved Vorde, Romlund og Fiskbæk kirker og fik jobbet, som hun stadig elsker og stortrives med.

- Nogle tror, at en organist er sådan lidt en salmecykel, der kommer og spiller salmer og sange, og det er så det. Sådan har jeg aldrig haft det. Jeg ser det som min fornemste opgave at trylle med ord og toner og give folk en oplevelse med sang og musik, siger Henriette, som er gift med Anders Hald, der ud over at være operasanger også arbejder som kirkesanger. Sammen har parret tre børn, som ikke overraskende har fået musik og sang ind med modermælken og blandt andet synger i kirkekor. Den musikalske familie drager året igennem også ud med flere shows med Tyrolermusik og giver kirkekoncerter rundt omkring i både Danmark og Tyskland.

Den sparsomme fritid bruges hjemme på fritidslandbruget ved Viborg.

- Jeg elsker at gå hjemme på vores gård i gammelt tøj. Uddannelsen som professionel bondekone består jeg dog aldrig, så jeg er taknemmelig for at jeg har lært at spille og ikke skal leve af landbruget, siger 25-års jubilaren.

Hun lægger ikke skjul, at hun er et kristent menneske og nyder at være en del af kirken som organist.

- Vi skal værne om højmessen, men også gøre plads til at gå ud og være kirke. Sognegården i Løgstrup give mange nye muligheder, og vi har et godt samarbejde her i området. Jeg nyder at arbejde sammen med kollegaer, skole og institutioner, der bakker op om det kirkelige arbejde, fortæller Henriette.

Selvstændigt job

Henriette føler hun har meget stor indflydelse og medbestemmelse i sit arbejde.

- Mange års samarbejde med mange mennesker har givet mig megen erfaring med, hvad der fungerer godt, og hvordan vi kan nytænke. Det er også vigtigt, når man er organist at forny sig. . Frihed under ansvar er nøgleord og jeg synes, at der gerne må være både sjov og opløftende musik i kirken, når lejligheden er til det. Arbejdet med at formidle musikken og ordet i kirken er egentlig også min hobby, og jeg håber at gå mod de 50 år i arbejdet som organist, fortæller Henriette.

Palmesøndag den 9. april fejrer Menighedsrådet jubilaren ved en påskefrokost i Sognegården i Løgstrup. Alle er velkome til at være med og der er tilmelding senest den 6. april.