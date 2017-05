Fejrer ti år i Stoholm

Når der på torsdag er Open By Night, så byder Bundgaard Begravelse på Nørregade samtidig på lidt fejring.

Det er nemlig ti år siden, at Bundgaard Begravelse fik en afdeling i Stoholm. Og det har man aldrig fortrudt:

- Jeg synes, at vi er blevet taget rigtig godt imod i Stoholm. Det er en god handelsby, og vi har god kontakt til byen.

- Vi er glade for at være her. Og vi er glade for den tillid, som mange har vist os, siger Niels Erik Bundgaard.

Til Open By Night serverer man blandt andet slush-ice, vin og sodavand - mens man også har mulighed for at deltage i en konkurrence om blandt andet biografbilletter og fine ting fra Georg Jensen. Gevinsterne trækkes sidst på aftenen.