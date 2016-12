Fem gode årtier med Bentas Cafeteria

Jubilæum Det hører efterhånden til sjældenhederne, at cafeterier opnår at fylde 50 år. Men det gør Bentas Cafeteria og Selskabslokaler i Nr. Søby.

På fredag kan man fejre 50 års jubilæum og så har stedet endda været drevet af den samme familie gennem alle årene. Dog med et enkelt generationsskifte undervejs.

Stedets ejer gennem de sidste 7 år er Jytte Breum, datter af Benta Breum, som i sin tid startede cafeteriet.

Jytte har fra starten været opmærksom på at det gælder om at tilpasse sig nutidens udfordringer, hvor forbipasserende ikke længere bare dumper ind fra landevejen for at få sig et måltid mad, sådan som de gjorde engang. Køleskab i lastbilerne og fast-food i hver en by har gjort sit.

Nye tiltag er blevet taget og har blandt andet ført til, at Jytte og hendes ansatte hver dag tilbereder og bringer mad ud til en del af områdets pensionister samt til flere skoler og institutioner. Dertil kommer de utallige stykker smørrebrød , vel tilberedte festmiddage og julefrokoster som ikke mindst i disse juleuger bringes ud af huset.

- Mad til pensionister, institutioner og andre er et område, der stadig griber om sig, men vi har hele tiden haft fokus på at maden skal være god, lavet efter de gamle værdier, hvor tingene bliver lavet fra bunden. Vi koger for eksempel selv vores suppe og kan også mærke at rigtig mange stadig gerne vil havde de klassiske danske retter og med en god, hjemmelavet sovs til, fortæller Jytte.

Værner om traditionerne

Selskabslokalerne er gennem årene blevet udvidet af flere omgange, og selvom der stadig holdes mange fester i lokalerne, så er det alligevel i knap så stort omfang som for nogle år siden. - Flere og flere vælger måske at fejre de store mærkedage i livet med oplevelser i stedet for fester, fortæller Jytte, som dog stadig har mange travle og lange dage ved gryderne.

Men hun klager ikke.

- Det slider da på kroppen at arbejde så meget i et køkken men jeg er stadig glad for mit arbejde og tager glad afsted hver dag, fortæller Jytte som er 43 år.

Jubilæum markeres med reception

De fem årtier med Bentas Cafeteria markeres fredag den 16. december ved en uformel reception i selskabslokalerne og mon ikke stedets grundlægger, den nu 78-årige også Benta Breum kigger forbi. Benta bor i dag på plejehjem på grund af fysiske skavanker men er ellers frisk.

Da den 28-årige smørrebrødsjomfru den 16. december 1966 for første gang skænkede kaffe i sit eget cafeteria var det forøvrigt samme dag, som Svend Fogh fra Skive åbnede campingbutik inde ved siden af og Jens Hansen startede forretning med køkkener.

Det var derfor en helt særlig dag i Nr. Søby.