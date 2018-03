Fem konkrete råd hvis du møder en ulv

Helle Lenschow har sendt os nedenstående omkring ulve og deres adfærd i en tid, hvor der også lokalt med jævne mellemrum menes at være spottet ulve i området.

- Jeg synes det halter med oplysninger, som er konkrete og umiddelbart brugbare for borgerne, som er nervøse. Samtidig mener jeg, at vi der ved noget om ulve, har et ansvar for at tage folk alvorligt. Jeg har derfor lavet fem råd, som jeg håber, at I vil hjælpe med at få ud til folk. De er lavet i samråd med ulveekspert, fortæller Helle Lenschow.

Hendes råd gives hermed videre:

" Ulven er kommet til Danmark efter knap 200 års fravær i den danske natur, og for flere mennesker er det forbundet med utryghed at leve side om side med et stort rovdyr.

Når man følger debatten, bliver det tydeligt, at mange danskere savner konkrete råd til, hvordan de bedst kan færdes i et område, hvor der også lever ulve. Derfor er her fem gode og konkrete råd, som du er velkommen til at dele med dine venner eller andre, der har interesse i emnet.

Angreb på mennesker er utrolig sjældne, men det er nødvendigt at alle, der har en viden om ulve, lytter til de mennesker, der er utrygge og tager de menneskers utryghed alvorlig. Samtidig kan angreb ske. Dette er et faktum, som de mennesker, der er utrygge, har ret i, At afvise det er at romantisere omkring ulven som art. Alle store rovdyr udgør en potentiel fare for mennesker, og derfor er der nogle forholdsregler, der er fornuftige at kende, når man bor i et område med ulve eller besøger et område med ulve.

Antallet af ulve i Danmark er lille, ulve er ekstrem sky dyr, og mange vil derfor aldrig møde en ulv i den danske natur. Med disse simple råd i baghovedet, er håbet, at du vil være mere tryg ved at bruge den danske natur.

Debatten omkring beskyttelse af husdyr og ulve er ikke en del af disse råd. Dette er alene et forsøg på at gøre mennesker mere trygge i naturen.

Rådene er lavet i samråd med professor i zoologi, biolog og ulveforsker Luigi Boitani, der også har skrevet bogen Wolves - Behavior, Ecology, And Conservation sammen med ulveeksperten David Mech. Mech og Boitani regnes for to af de førende eksperter inden for ulve i verden. Selv er jeg, Helle Lenschow, adfærdsrådgiver og har brugt efterhånden mange år på at fordybe mig i ulve og deres adfærd. Vi håber, at mange finder glæde ved disse råd, og at de kan være med til at give en større tryghed, fortæller Helle Lenschow.