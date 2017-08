Fest og fisk i Vridsted

VRIDSTED - Vi vil gerne vise, at vi kan tilbyde noget ekstra her i Vridsted. At det her er et spændende sted at bo, hvor vi tør tænke lidt anderledes - og hvor vi gør noget.

Sådan siger Aase Mørk fra Vridsted. Det sker forud for en festdag, der skal holdes i byen den 13. august. Her bliver der masser af aktiviteter - ud over selve fiskekonkurrencen.

Blandt andet bliver det muligt at se en helikopter og endda flyve en tur med en sådan. Giver man 400 kroner, så kan man se Vridsted fra luften.

Og Vridsted fra luften kan man også se, når den nye Vridsted-film bliver vist på storskærm på dagen. Man vil også kunne se det udstyr, der er blevet brugt til at optage filmen. Blandt andet en drone.

Man får også mulighed for at se tegningerne til den nye udvidelse af hallen i Vridsted. De bliver offentliggjort netop den 13. august.

Forsamlingshuset i Vridsted vil på dagen udgøre byens caf, hvor man kan nyde forfriskninger.

Skive Tekniske Skoles elever serverer smagsprøver på retter lavet med ørred - i dagens anledning.

Som Fjends Folkeblad skrev for et par uger siden, så bliver der også mulighed for at stifte kendskab med kuppelhuse, som kun bruger 50 % af den energi, som almindelige huse bruger.

Der bliver mulighed for at se 3-D print af parcelhuse - og der kan nydes smagsprøver fra blandt andet købmand og ismejeri.

Håbet er at se rigtig mange gæster til en spændende og afvekslende dag i Vridsted. Der vil være skilte, så man kan finde rundt fra aktivitet til aktivitet, lover Aase Mørk.