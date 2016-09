Festlig indvielse af Jordbro Engsø

Der var skrevet en sang, bagt kage og lavet kaffe. Hidkaldt høj som lav. Så alle ingredienserne var i orden, da Jordbro Engsø blev indviet.

Det nye vådområde mellem Ørum og Knudby-Borup hedder nu Jordbro Engsø. Det blev offentliggjort på dagen.

Det skete blandt andet med snoreklip af borgmester i Skive, Peder Chr. Kirkegaard og formand for Klima og Miljø-udvalget i Viborg Kommune, Mads Panny. Seancen foregik på Ørum-siden, hvor der også blev holdt diverse taler.

Efterfølgende gik folk langs den nye sø-sti til Knudby-siden, hvor der ventede musikalsk underholdning, komik, flere taler - samt kaffe og kage. Og her ventede endnu flere mennesker, så man nåede op på omkring 200, der havde deltaget alt i alt.

Søby-Højslev Amatørteater underholdt både med et damekor og et herre gymnastik hold, som bragte mange smil frem.

Det er ikke hver dag, at lokalområdet bliver beriget med en ny sø. Så derfor har der også været stor glæde i lokalområdet over, at lodsejerne er gået med til at frigive jord til det nye vådområde, der nu er en flot sø. På den måde kan man mindske miljø-belastningen af Hjarbæk Fjord.

Projektet i Jordbro Enge er et af statens vådområde-tiltag for at forsøge at nedsætte kvælstof-belastningen. Og her er valgt de steder, hvor man får mest ud af færrest penge. I alt 14 steder er valgt i hele landet. Projektet i Jordbro Enge koster omkring 16 millioner kroner.

Men Jordbro Engsø skal også været et rekreativt område. Derfor er Naturstyrelsen, Viborg og Skive Kommune med i projektet. Der er blandt andet lavet en god sti, så man kan gå (eller løbe) fra Knudby-Borup-siden langs søen rundt til Ørum. Der er foreløbig sat et par bænke op, men håbet er, at der kan skaffes flere midler, så man blandt andet kan opstille madpakkehuse og handicap-toiletter.

Selv om stedet nu hedder Jordbro Engsø, så er der faktisk to søer. En lille og en noget større. Men samlet kalder man det altså Jordbro Engsø. Og det fik man fejret med manr.