Festlig jubilæumsuge i Mønsted Brugs

Her fejrede man, at brugsen her i marts kunne fejre sit 125 års jubilæum og det foregik med hejste flag gennem byen, en flagpyntet butik og med mange både små og store besøg ugen igennem.

De første dage i jubilæumsugen skiftedes henholdsvis dagplejebørn, børnehavebørn og Mønsted skoles 260 elever til at kigge forbi butikken, hvor de alle blev trakteret med pølsehorn og juice.

Fredag kulminerede det hele så med en jubilæumsreception om eftermiddagen, hvor rigtig mange gratulanter lagde vejen forbi. Bestyrelsen stod klar med lun pizza fra Mønsteds nye pizzaria, der netop er åbnet i Brugsens gamle lokaler inde ved siden af. Der blev sunget jubilæumssang og Ina Nielsen, formand for bestyrelsen, holdt jubilæumstale.

Hun gav blandt andet et kort tilbageblik over udviklingen gennem de 25 år, der er passeret siden Brugsen kunne fejre sit 100-års jubilæum. Men hun fremhævede også den fine opbakning fra kunderne, som man oplever.

- Alle er klar over vigtigheden af at have en dagligvarebutik og er med til at støtte op omkring den og de tiltag den gør. Uden opbakning og handel fra kunderne var vi ikke her, efter 125 år, sagde Ina Nielsen blandt andet.

Hun glæder sig også over, at der med åbningen af pizzariaet nu igen er kommet liv i Brugsens tidligere lokaler, efter at Mønsted Cykler, der ellers boede til leje i bygningen i en årrække, sidste år flyttede over på den anden side af gaden.

Uddelerfamilie gennem 3 generationer.

Blandt dagens gratulanter var også 84-årige Gurli Hedegaard, som sammen med sin nu afdøde mand, Morten Hedegaard, var Brugsens uddelerpar gennem 25 år.

- Mine forældre var også uddelere her i Mønsted Brugs og jeg blev født lige inde ved siden af i den gamle brugsbygning. Så jeg er næsten flasket op med butikken. Da vi stoppede i 1991 blev vores søn Klaus uddeler her på stedet, indtil hans stoppede igen efter seks år og den nuværende Jørgen Boye kom til, fortalte Gurli.