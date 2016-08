Festugen startede vådt

Hele uge 34 er der festuge i Stoholm, og traditionen tro blev festlighederne skudt i gang allerede lørdag i kraft af det store kræmmermarked, hvor hele Vestergade fyldes med boder og stande.

I år var der igen flot opbakning fra kræmmere fra nær og fjern og såmænd også pænt med besøgende. Det var vel i virkeligheden kun solen, der glimrede ved sit fravær.

Faktisk blev det en ret våd omgang, men heldigvis formåede kræmmere og besøgende at finde sammen under parasoller, presenninger, teltduge og paraplyer, hvor der blev indgået mange gode handler. Jonna Jepsen, Kornblomsten fra handelsstandsforeningens kræmmermarkedsudvalg fortæller, at det trods det dårlige vejr, var fantastisk at opleve hvordan kræmmerne valgte at bevare det gode humør.

Det skal de have en stor tak for, og i udvalget håber vi på at de kommer igen til næste år, hvor vejret garanteret bliver meget bedre.

Det gør det tilsyneladende også i resten af årets festuge, hvor der blandt andet snakkes om helt op til 27 grader torsdag.

Se flere billeder fra kræmmermarkedet her