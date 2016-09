Per fik guldet med hjem fra Polen

Det kan godt være, at plaquetten ikke er af ægte guld, men for 78-årige Per Harritz fra Nr. Søby er den sikkert guld værd. Den er nemlig beviset på, at han for nylig under en jagttur til Polen nedlagde et prægtigt eksemplar en en otte-ender - en såkaldt guldbuk

01. September 2016, 16:20