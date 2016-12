Fik skov af skilte på krogen i Jordbro Å

- Jeg har været på fisketur i Jordbro å ved træbroen i Stoholm mandag eftermiddag. Udbyttet blev 3 ejendomsmægler-skilte, 2 skilte tilhørende Viborg kommune og en postkasse tilhørende vore naboer i Ågade 7.

Det fortæller Martin Bay Kristensen i Ågade i Stoholm efter at nogen i weekenden åbenhart havde moret sig med at fjerne skilte fra forskellige steder ibyen for derefter at smide dem i åen.

- Ejerne er alle underrettet om, at jeg har kørt dagens udbytte op til Ågade 9A, hvor markvejen til åen begynder, fortæller Martin Bay Kristensen.