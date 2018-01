Fin interesse for vinterløb i Sparkær

Sidste år i januar så et nyt løb dagens lys i Sparkær. Det var den lokale løbeentusiast Jens Buhl Christensen fra Sparkær, der i samarbejde med Sparkær IF inviterede til det første vinterløb i Sparkær.Arrangementet blev en succes med omkring 80 deltagere og dermed et deltagerantal, der langt oversteg forventningerne. Nu håber arrangørerne at kunne gentage succesen, når der lørdag den 20. januar igen afvikles et vinterløb.

Der er start ved Sparkær Idrætsforenings klubhus og ligesom i 2017 er der tale om et rundeløb, der kommer til at foregå på en 5,3 km rundstrækning. Ruten giver et godt billede af landskabet omkring Sparkær suppleret med lidt byløb.

Ved et rundeløb kan man gå eller løbe det antal runder, man har lyst til inden for tidsgrænsen. Selvom der udarbejdes en resultatliste, er der ikke tale om et løb med fokus på, hvor hurtigt og hvor langt man kommer frem.

Der vil et depot på ruten med noget at drikke og spise og efter turen står den på varm suppe.

Man kan læse mere om arrangement og tilmelding på Fjendsløbets hjemmeside samt en oprettet facebook-side om vinterløbet.