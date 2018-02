Fin opbakning til Store Legedag i Vestfjends

Her havde Vridsted IF arrangeret Store Legedag med massevis af redskaber på halgulvet, musik i højttalerne og lidt godt at spise i kiosken.

- Vi prøvede første gang sidste år i vinterferien, fordi der var ferietilbud for børn i blandt andet Skive og Mønsted og så syntes vi også der skulle være noget for børnene i Vestfjends. Det gik så godt, at vi gentog det i efterårsferien. Så nu er det 3. gang, vi laver det og der er fin opbakning på dagen, så det begynder vel at ligne en tradition, fortæller Jakob Hammerup Jensen, som er tovholder på arrangementet.