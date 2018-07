Fire husstande i Stoholm udsat for indbrud

Der har været indbrud fire steder i Stoholm.

På Bellisvej i tidsrummet onsdag kl. 19.30 til torsdag kl. 7.30: Opbrudt terrassedør. Tyvene har været rundt i hele huset. Det er endnu ukendt, hvad der er fjernet.

På Kærvej i tidsrummet onsdag kl. 10.00 til torsdag kl. 9.00: Soveværelsesvindue opbrudt. Tyven er gået ud af terrassedøren. Der er stjålet to bærbare PCer, en møntsamling med danske pengesedler samt et ukendt omfang af smykker. Man har ikke overblik over det fulde omfang af tyveriet.

På Bellisvej i tidsrummet onsdag kl. 13.00 til torsdag kl. 10.00: Tyven er kommet ind via et vindue til badeværelset. Alle skab og skuffer er blevet åbnet. Tyven har været på udkig efter smykker. Der er stjålet to bærbare og to mobiltelefoner.

En villa på Liljevej i tidsrummet tirsdag kl. 15.00 til torsdag kl. 21.00: Tyven er kommet ind via et vindue, der er opbrudt med koben. Tyven har været rundt i hele huset og er gået ud af terrasssedøren. Der er stjålet en HP bærbar, diverse smykker samt et armbåndsur.

Viborg Politi hører meget gerne, hvis nogen har set noget mistænkeligt omkring indbrudsstederne.