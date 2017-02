Fire unge anholdt for grov vold på institution i Knudby

Natten til mandag blev en 16-årig dreng udsat for, hvad politiet betegner som "kvalificeret vold" på en institution for socialt belastede unge i Knudby.

Fire drenge i alderen 15 - 17 år blev mandag aften anholdt på institutionen og ført til politigården, hvor de er blevet afhørt hen over natten efter at have overfaldet en dreng på 16 år, som også bor på institutionen.

Volden fandt tilsyneladende sted over en periode på 3 timer i en lade, der hører til institutionen og er ifølge politiets foreløbig oplysninger sket i kølvandet på nogle uoverensstemmelser og beskyldninger om tyveri af en trøje.

Den 16-årige er indlagt på Viborg Sygehus efter at være blevet påført nogle skader, men er ikke i livsfare, fortæller Viborg Politi, som i øjeblikket arbejder på at finde frem til ,hvad der reelt er sket og derfor ikke har yderligere kommentarer til sagen.