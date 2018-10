Fjandbo i spidsen for Vestfjendsskolen

VRIDSTED Man har nu fundet en midlertidig løsning vedrørende ledelse af Vestfjendsskolen, efter skoleleder Christian Riisgaard Madsen i slutningen af september opsagde sit job per 1. november.

Det oplyser Christian Riisgaard Madsen selv på skolens hjemmeside.

Indtil en ny skoleleder er fundet, er Kåre Stilling kørt i stilling som pædagogisk leder på Vestfjendsskolen.

Herefter vil ledelsen fra 1. november bestå af Kåre Stilling og sfo-leder Kirsten Dybdal.

De to vil yderligere få hjælp af skoleleder Jesper Okholm fra Stoholm Skole, indtil en ny skoleleder er fundet.

Det forventes først at ske i det nye år.

Skolens tidligere pædagogiske leder, Mette Due Lunn, forlod Vestfjendsskolen 1. oktober for at begynde i et nyt job på Sunds-Ilskov Skole i Herning Kommune.

Gammel Sparkær-dreng

På Vestfjendsskolens hjemmeside præsenterer den nye mand i ledelsen sig selv.

- Mit navn er Kåre Stilling, og jeg har været så heldig, at jeg skal være med til at skabe forbindelse mellem den gamle og den nye ledelse på Vestfjendsskolen, lyder det indledende fra den nye 51-årige leder.

Han har været lærer siden 1993 og er i øjeblikket afdelingsleder på Sødalskolen i Rødding, hvor han har været siden marts 2015.

Livet som skolelærer startede han i Ulstrup, inden et kort ophold på Nordre Skole i Viborg blev springbrættet til nogle år i Bruxelles, hvor han arbejdede på Europaskolen.

I 2012 vendte familien tilbage til Danmark og Viborg, hvor Kåre Stilling arbejdede på Viborg Ungdomsskole, indtil han startede i sit nuværende job i Rødding.

Han er gift med Dorthe, og sammen har de tre voksne børn.

Livet som fjandbo er Kåre Stilling ikke ubekendt med, idet han selv er opvokset i den gamle Fjends Kommune, hvor han først gik i Sparkær Skole, og herefter i overbygningen på Mønsted Skole.