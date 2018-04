Fjends Folkeblad skal have ny lokalredaktør

Efter 22 år på posten som lokalredaktør på Fjends Folkeblad har Anne Kirstine Hansen besluttet at gå på efterløn i løbet af sommeren.

Det betyder, at avisen nu søger en ny til stillingen.

Anne Kirstine Hansen blev løst tilknyttet Fjends Folkeblad i 1995 og fastansat i 1996, hvor hun efter forholdsvis kort tid afløste den daværende lokalredaktør.

Avisen var dengang privatejet af Gudrun Hvam, inden den blev købt af IB Medier, der i dag er en del af Mediehusene Midtjylland.

- At stoppe i jobbet for at gå på efterløn har ikke været nogen nem beslutning. Det har været 22 dejlige år på en avis, som gennem alle årene har haft og stadig har læsernes opbakning, siger Anne Kirstine Hansen.

- Fjends Folkeblad har altid været et hjertebarn for mig, men jeg vælger at drosle ned nu ud fra et stadig større ønske om mere tid til familien og mig selv - og dermed også mere tid til nogle af de hobbies, som jeg kunne tænke mig at kaste mig over.

- Hvad fremtiden måtte bringe med sig af muligheder, vil jeg foreløbig lade stå åben. Jeg tror på, at man skal give sig tiden til at lande og hvem ved, hvad der så måtte vise sig omkring det næste hjørne, siger Anne Kirstine Hansen.

Hun har gennem alle årene været bosat i Daugbjerg på en nedlagt landejendom, hvor hendes mand i øvrigt er femte generation på gården.

Søger kompetent afløser

- Vi søger nu en kompetent afløser, der på samme vis som Anne Kirstine formår at forene skrivetalent og lokalkendskab med engagement og en stor grad af fleksibilitet, siger bladchef Jesper Sørensen.

Som lokalredaktør skal man først og fremmest formidle alle de gode historier fra egnen både i den trykte avis og på nettet.

- Vi tilbyder et spændende 30 timers job, der både er afvekslende og udviklende, siger Jesper Sørensen.

Den nærmere dato for Anne Kirstine Hansens fratrædelse offentliggøres senere.