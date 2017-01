Fjends Fotoklub inviterer indenfor

Mandag den 30. januar afholder Fjends Fotoklub Åbent Hus for alle interesserede. Her bliver der mulighed for at se klubbens lokaler og høre lidt om aktiviteterne. Sammme aften afsløres også vinderen af Årets Billede i klubben.

En dommer har inden da, bedømt de deltagende fotos og gennemgår bedømmelsen.

Fjends Fotoklub er efterhånden 32 år gammel og har de seneste år haft et stigende antal medlemmer. Klubben er åben for alle uanset alder og køn og uanset om man er nybegynder eller har fotograferet i årevis.

Ved åben hus aftenen byder klubben på kaffe og kage til de besøgende.