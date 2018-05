Fjendsløb i tørvejr

Det 36. Fjendsløb blev afviklet uden uheld, og alle 145 løbere kom godt i mål - den sidste efter knap halvanden time. 145 løbere var et tilfredsstillende antal for arrangørerne, lidt færre end de 167 i 2017, men vejret var heller ikke det allerbedste op til starten. Men der var dog tørvejr under løbet, og for løberne var det ideelt løbevejr.

De 145 løbere var jævnt fordelt på de tre ruter.

45 løb eller gik 4,8 km, 58 tog 7.6 km, mens 42 var ude på den lange 11,5 km.

Hurtigte m/k var på 4,8 km Preben Tougaard (20.40) og Rikke Lykkegaard (20.44). på 7,6 km var det Henning Jensen (29.50) og Therese Helk Olesen (32.19) og på 11,5 km Arni Vanderveer (45.54) og Gitte Ulstrup (56.07).

Der var et pænt stort hold fra Viborg AM med omkring 16 løbere, ligesom Team Mønsted igen stillede talstærkt op med 26 løbere. Et nyt tiltag fra Damsgaard Fysioterapi i Stoholm, der havde lavet et hold, betød hele 29 nye løbere/gåfolk til Fjendsløbet.

Så alt taget i betragtning endnu en vellykket aften med løb i Sparkær og omegn.