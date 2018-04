Fjendsløbet er rykket en uge frem

- Løbet ligger normalt den 2. tirsdag i maj, men da det i år vil falde i samme uge som Kalkmineløbet i Mønsted, har vi valgt et rykke løbet en uge frem. Fjendsløbet er derfor med sine kuperede ruter særdeles velegnet som træning til Kalkmineløbet, fortæller Lone Sørensen fra løbsudvalget.

Fjendsløbet har 3 distancer med forskellige udfordringer, og det gør løbet egnet til både nybegyndere, motionister og de mere seriøse løbere. Samtidig er det et godt familieløb, da der er distancer til alle i familien.

Der er desuden tradition for rigtig mange flotte sponsorgaver, så der er god chance for at få en ekstra gevinst med hjem.

I 2017 deltog 167 løbere med en ligelig fordeling på de 3 distancer, og arrangørerne håber på tilsvarende deltagerantal i 2018.

Traditionen tro er der start og mål ved idrætsforeningens klubhus på Enrico Dalgasvej i Sparkær og man kan tilmelde sig på løbsdagen eller forhåndstilmelde sig på hjemmesiden.

3 motionsløb om året

Selvom Sparkær er en mindre by uden en decideret løbeklub så kan man alligevel prale af ikke mindre end 3 forskellige motionsløb i årets løb: Et vinterløb, som er et kun 2 år gammelt løb arrangeret af en lokal løbeentusiast i samarbejde med Sparkær IF, et mandeløb i juni med øl og pølse samt Fjendsløbet, der er for alle.