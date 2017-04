Flag og krans på kommunens nye plejecenter

Omkring 150 personer deltog i fejringen, da der i går kunne holdes rejsegilde på Marsk Stigs Vej i Viborg.

Der tegner sig nu tydeligt et billede af, hvordan det vil opleves, når dørene til næste år slås op for beboere, personale og pårørende. Og ikke at forglemme det øvrige nærmiljø i Banebyen, som Banebo bliver en markant del af, sagde borgmester Torsten Nielsen blandt andet i sin tale.

Formand for Ældre- og sundhedsudvalget, Mette Nielsen, lagde i sin tale væg på, at Banebo bliver så hjemligt som muligt og kommer til at indeholde spændende fælles arealer.

Nok bliver det hus, vi markerer med rejsegilde i dag, stort med 100 boliger, men det bliver med rigtigt hyggelige og rummelige lejligheder, sagde Mette Nielsen.

Plejecenter Banebo skal efter tidsplanen stå klar til indflytning i midten af 2018 og får i alt 100 lejligheder fordelt på tre etager.

Plejecentret indrettes med integration af relevant velfærdsteknologi og med et offentligt tilgængeligt cafmiljø. Huset skal også være base for hjemmeplejen, sygepleje, træning og aktivitet.