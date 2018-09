Flagermusenes Land søger lokale guider

FJENDS Har du lyst til at fortælle den gode historie og vise Fjends-området frem for turister og lokale?

Og sidder du inde med god viden om lokal historie, flora, og fauna eller måske en blanding af det hele?

Det lokale turistsamarbejde Flagermusenes Land inviterer nye, potentielle guider til at blive del af et lokalt korps.

Onsdag 3. oktober er der i Stoholm Fritids- og Kulturcenter møde i det nye korps, og her er interesserede velkomne til at være med og eventuelt lade sig registrere som frivillig eller honoreret guide i turistsamarbejdet.

Netværket www.flagermusenesland.dk har det sidste par år arbejdet på at udvikle samarbejdet mellem lokale turistvirksomheder med det formål at slå et fælles slag for egnens fortræffeligheder.

Ikke kun for at få flere turister til området, men også for at lokale borgere kan være ambassadører for deres egn ved selv at være »turister« i lokalområdet.

- Vi har haft et enkelt opstartsmøde, og vi har allerede seks-syv guider, der har vist interesse, fortæller Anne Kirstine Hansen, Daugbjerg, som er tovholder på projektet.

På netværkets hjemmeside er der oprettet et menupunkt med potentielle guider, som busselskaber, lokale foreninger og andre kan kontakte direkte, og her kan også nye guider blive ført på hjemmesiden.

Der er tilmelding til mødet om guidekorpset senest 30. september.