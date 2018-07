Flasketyv i Højslev Brugs fik 5 måneders fængsel

En 49-årig statsborger fra Rumænien fik onsdag ved retten i Viborg en staksdom på 5 måneders ubetinget fængsel. Derudover udvises manden med forbud mod at rejse ind i Danmark i de kommende seks år. Rumæneren har allerede i forvejen et indrejseforbud, hvilket han indtil videre har overtrådt fire gange.

Dommen faldt efter at han onsdag morgen blev anholdt på Viborg Banegård med 8 store poser fyldt med returpant. De tomme poser havde manden og endnu en person stjålet ved Højslev Brugs, hvorefter de to havde taget toget mod Viborg. I toget fik personalet imidlertid mistanke til de to mænd og de mange fyldte poser og kontaktede politiet.

Fremme i Viborg stod politiet klar til at tage imod de to flasketyve, men det lykkedes kun at få fat på den ene af de to.