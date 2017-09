Flere aktiviteter for Ã¦ldre i Ã˜stfjendshallen

Det sker torsdag den 21. september om formiddagen, hvor alle med tid og lyst er velkomne til at møde op i Østfjendshallen i Mønsted.

Motionisterne mødes ud fra mottoet Motion er for alle. Der lægges altid ud med en halv times gymnastik, for som instruktør Helga Glargaard påpeger, så er netop gymnastikken en motionsform, hvor man får arbejdet alle muskler igennem. Bliver det for anstrengende at stå op, kan øvelserne også laves siddende. Helga har lavet et program, hvor man får smurt alle led, styrket alle muskler, arbejdet med balancen og får pulsen op. Undertiden arbejder man også med elastikker og stave. Efter gymnastikken er der kaffe og hyggeligt samvær med mulighed for at prøve forskellige aktiviteter i hallen.

Forebyggelsesudvalget i Viborg kommune har tilgodeset en ansøgning fra De Aktive Motionister med 22.000 kroner. Klubben havde sammen med trivselspilot Frank Mikkelsen søgt om midler til indkøb af Bowlsbaner samt spillet New age curling.

- Det er spil som mennesker i alle aldre kan deltage i uanset fysisk formåen, og det er med det kommunale tilskud nu gjort muligt. Med de nye Bowls- og Curlingbaner er der rig mulighed for at få pulsen op. Man kan også tage køretur på de indendørs cykler, eller foretrækker man et slag badminton, finder vi også ud af det, fortæller Frank Mikkelsen.

- Som deltager bestemmer du selv hvor meget du vil deltage i. Foretrækker du først at møde ind til kaffen, er det også helt i orden. Formiddagen kan måske også suppleres med en frisk gåtur rundt i byen. Der er plads til alle, lyder opfordringen.

