Flere til konfirmandmesse

MESSE To konfirmander blev ekstra glade, da de deltog i Konfirmandmessen i Søby-Højslev Arena søndag. De vandt nemlig startpakker til deres egen konfirmation til over 10.000 kroner.

I det hele taget blev konfirmandmessen i Arenaen en stor succes. Med 1.800 gæster var der 100 mere end sidste år.

En af arrangørerne Anja P. Nielsen fortæller:

- Der var gæster lige fra start til slut. Der er altid rigtig mange til de tre modeshows. Til de to første shows denne gang var der virkelig mange gæster.

- Modeshow er altid det største trækplaster - men mange var også interesserede i alt det andet - såsom borddækning, servietter og den slags.

- Jeg har talt med mange af de 25 udstillere - og alle var enige om, at det var en rigtig god dag.

- Og vi har nogle rigtig gode rammer til konfirmandmessen i Søby-Højslev Arena, siger Anja P. Nielsen.

Der var sat et festtelt op midt på gulvet i hallen - og på den måde kom man godt rundt omkring alle de ting, der kan være relevante for alle dem, der skal holde konfirmation dette forår.

Alle 25 udstillere havde givet en gave til en hovedpræmie til en dreng og en pige, der deltog på dagens messe. Og de to kunne sammen med deres familie glæde sig over allerede at have for over 10.000 kroner til deres egen konfirmation. Så det hele sluttede med store smil til vinderne.