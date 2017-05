Flere tomme huse på landet i Skive og Viborg kommuner

Helt så galt ser det dog ikke ud i Skive og Viborg Kommuner, selvom andelen af tomme huse også her har været stigende siden år 2000, hvor der i Skive Kommune dengang stod 4,3 procent tomme huse. mens der i Viborg Kommune var tale om lidt mindre, nemlig 3,0 procent af husene.

15 år senere var andelen af tomme huse i Skive Kommune øget til 6,1 procent og heraf var omkring halvdelen, 3,5 procent, nedrivningsklare.

I nabokommunen Viborg stod der i 2015 4,5 procent tomme huse og heraf var cirka halvdelen i dem i så dårlig forfatning at de var klar til at blive revet ned.

I alt er der, ifølge rapporten, mellem 10- og 22.000 nedrivningsklare huse i Danmark, og i nogle sogne står hvert fjerde hus tomt. Værst ser det ud i Nordvestjylland; især Thisted, Lemvig, Morsø og Vesthimmerland er hårdt ramte.

Hos Landdistrikternes Fællesråd, mener bestyrelsesmedlem Charlotte Christiansen, at udviklingen er alarmerende. Hun henviser blandt andet til, at et flertal i Folketinget skærer voldsomt i midlerne. og understreger, at der skal flere penge til nedrivningsindsatsen, for at kommunerne kan komme i mål med at rive faldefærdige huse ned.