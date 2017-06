Flertal gav grønt lys for solfangere og biomasse

Det ligger fast efter at et flertal forleden nikkede ja til projektet ved en ekstraordinær generalforsamling i Stoholm fjernvarme.

Her var 75 forbrugere mødt frem på en aften, hvor varmeprojektet var eneste punkt på dagsordenen. 75 procent af de fremmødte stemte for projektet, mens 25 procent stemte imod. Det er et resultat, som bestyrelsen er godt tilfredse med.

- Der var en utrolig god stemning på generalforsamlingen, hvor folk spurgte ind til projektet, og i det hele taget stillede mange gode og relevante spørgsmål,fortæller formanden for Stoholm fjernvarme, Henry Jensen.

Der har under forløbet været nogen kritik og skepsis omkring placeringen på Tastumvej, men her kunne Henry Jensen fortælle om de mange undersøgelser, der er blevet gjort omkring andre mulige steder, hvor man kunne placere det nye solfanger- og biomasseanlæg.

- Vi har forsøgt syv forskellige placeringer og alle steder har der været forskellige forhindringer til grund for, at det ikke kunne lade sig gøre. Men den placering, der nu kommer, har vi grønt lys for fra kommunen, fortæller Henry Jensen.

Det nye projekt skal nu gøres klar til at blive sendt i udbud og der skal holdes møde med Viborg Kommune i næste uge.

- Vi forventer, at vi til efteråret kan gå i gang med gravearbejdet på den transmissionsledning, der skal gå fra værket i Skolegade og ud til Tastumvej. Hele projektet tror vi, kan stå klar inden udgangen af 2018, fortæller Henry Jensen.

Mister tilskud

Bestyrelsen har de seneste år arbejdet på at finde alternative kilder til produktion af el og varme ved hjælp af gas. Det skyldes, at værket med udgangen af 2018 mister en tilskudsordning fra staten, der vil medføre en årlig stigning i varmeprisen på 4000 kroner for et almindeligt parcelhus på 130 kvm. i Stoholm. Derfor skal værket finde alternative og billigere måder at varme op på.

Sideløbende med planerne om det nye anlæg med sol- og halm på Tastumvej ved Stoholm har værket også været i forhandlinger med folkene bag det kommende biogasanlæg ved Iglsø. Her er det imidlertid ikke lykkedes at blive enige om prisen, så bestyrelsen i Stoholm valgte helt at droppe biogassen.