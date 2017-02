Flot 3. plads til frisør-elev fra Stoholm

Britta er elev hos Harmonii Hair i Stoholm og her fortæller hendes mester Charlotte Ryan Larsen, at Britta viste flot håndværk i konkurrencen.

- Hun klarede sig rigtig godt i sine discipliner og fik blandt andet en først plads i langt hår og en anden plads i herre bombage, fortæller Charlotte om sin dygtige elev. Britta endte dog med at måtte se sig slået af to elever fra Danmarks-landsholdet, hvor to frisørelever fra Odense snuppede henholdsvis 1. og 2. pladsen.

Det unge frisør-talent deltager sidst i februar i Randers Mesterskabet, hvor hun blandt andet stiller op i disciplinerne Bombage og Total look.

Omkring 300 unge fra hele landet var med som deltagere i DM i Skills, hvor de kæmpede indenfor de forskellige fag om at blive landets bedste.