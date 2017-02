Flot opbakning i Sparkær

Et fantastisk fremmøde, og så manglede vi endda en god håndfuld af de kendte, som plejer at træne med. Det tegner godt...

Anfører for serie 3 Nicolaj Andersen startede med at hejse klubflaget, før der var en times frit spil på to mål.

Efterfølgende serverede Karen den obligatoriske suppe i kantine, hvor Poul Vistisen fortalte lidt om sine planer for træningen de første to måneder.

Både serie 3 og serie 4 er tilmeldt DBU Jyllands træningsturnering, der starter 25. februar. Her får begge hold 5 træningskampe, men serie 3 lægger allerede ud lørdag den 18. februar, hvor de møder Nørager fra serie 2 på kunstgræs i Skive.

Desuden er der senere indlagt en kamp mod Viborg FFs U19 på kunstgræs på Kirkebækvej.