Flot sÃ¦son for lokal kajakroer

I august blev Mikkel således både Nordisk Mester i 2er-kajak (K2) på 200 m og 500 m. Han vandt desuden 2 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje ved de Nordiske Mesterskaber.

I starten af september blev det også til titlen som Dansk Mester i K2 200 m. Mikkel vandt desuden 2 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje ved det Danske Mesterskab.

Som afslutning på sæsonen har Mikkel også netop været med ungdomslandsholdet i Racice i Tjekkiet til Olympic Hope Sprint Regatta. Der er tale om et stort internationalt kano- og kajakstævne for de 15-17 årige med 33 deltagende lande fra det meste af verden. Fra Danmark var udtaget 4 U17-drenge, 3 U16-drenge og 2 U15-drenge. Mikkel var som U16-roer udtaget til at ro 2er-kajak (K2) på distancen 1000 m, 4er-kajak (K4) på distancerne 500 m og 200 m. I K2 1000 m blev det til en flot 6. plads og i K4 500 m blev det til en pæn 7. plads. I K4 200m lykkedes det lige nøjagtig ikke at komme i finalen, da holdet blev slået at et polsk mandskab med kun 4/100 sekund i semifinalen.