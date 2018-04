Flot sejr af Stoholm IF fodbold

Fodbold - serie 2 for herrer

FS Vestthy - Stoholm IF 1-4 (0-0)

Målscorere for SIF:

Kasper Henriksen, Martin Trankjær, Per ”Unge” Jensen og Mark Dalgaard Svendsen

Stoholm IF-Fodbold fortsætter en rigtig fin stime i fodboldens serie 2. Efter åbningsnederlaget hjemme til Hurup er det blevet til fornemme 10 point i de sidste 4 kampe, og den seneste sejr blev hentet torsdag aften, hvor holdet gæstede Vorupør Stadion ved den jyske Vestkyst for at møde FS Vestthy, der er en sammenslutning mellem Klitmøller og Vorupør - i øvrigt er thyboerne serie 1 nedrykkere fra efteråret.

Inden matchen var de to hold helt lige med 7 point efter 4 kampe, men stoholmerne satte trumf på og satte altså thyboerne skakmat i en sådan grad, at der var stor tilfredshed efterfølgende:

.- Stor, stor ros til alle mine spillere, for igen viser vi en rigtig fin indstilling, og det kommer man altså langt med - også oppe i serie 2 hvor modstanden ellers er temmelig hård. Det eneste jeg ærgrer mig over er, at vi kom fra kampen med skader til både Jacob Toft og Thomas Serup Larsen, og jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår de er klar igen, fortalte spillende cheftræner Martin Trankjær, da der efterfølgende skulle gøres status.

Det tydede ellers ikke på en klar sejr til fjandboerne, for der var ingen scoringer før pausen i en helt lige 1. halvleg. Det skulle i den grad ændre sig i de sidste 45 minutter, men i første omgang lignede det ikke en sejr til udeholdet.

For hjemmeholdet bragte sig nemlig foran i det 47. minut, og det var bestemt ikke den start, SIF’erne havde håbet på i 2. halvleg. Men i stedet for at hænge med hovederne løb stoholmerne fluks op og udlignede, da Kasper Henriksen sendte et godt skud i nettet fra kanten af feltet - dermed blev thyboernes scoring pludselig vendt til en spand kold vand i hovedet på dem med udeholdets hurtige respons. I den resterende del sad SIF solidt på flæsket, og via mål af Martin Trankjær, Per ”Unge Jensen og Mark Dalgaard Svendsen i nævnte rækkefølge sluttede det hele med en indiskutabel 4-1 sejr i en match, hvor Morten Konradsen fik opgørets eneste advarsel i slutfasen:

- Det så lidt hårdt ud efter vores hjemmebanenederlag i den første kamp til Hurup, men det er meget glædeligt, at vi i den grad har fået os rejst. Det ser ud til, at de absolutte forhåndsfavoritter fra Holstebro Boldklub drøner derudaf, så i det lys er vi meget tilfredse med vores nuværende 2. plads. Thomas Serup Larsen fik de fleste fidusstemmer, og generelt stemplede alle ind, kom det rosende fra Martin Trankjær.

I den kommende runde får SIF-Fodbold besøg af Skive IK - fredag d. 4. maj kl. 19.00 i Stoholm.