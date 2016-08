Fly fejrer Aakjær med 7 arrangementer

Jeppe Aakjær var barnefødt i engene tæt på Fly og han gik i landsbyens skole. Den 10. september kunne han være fyldt 150 år.

Det fik i foråret en lille flok af byens ildsjæle til at stikke hovederne sammen og lægge en plan for, hvordan også hans fødeegn kan markere den kendte forfatters fødsel.

Ud af tankerne og i et samarbejde med blandt andet foreningslivet i Fly er der opstået 7 arrangementer, der alle afvikles hen over de kommende uger i lokalområdet.

- Det hele startede egentlig lidt som en aprilsnar, hvor der nok alligevel lå nogle reelle drømme om at markere digterens fødselsdag bag, fortæller Rasmus Johansen, medlem af den gruppe på fire lokale ildsjæle,som tog initiativet til fødselsdagsfestivalen.

Sammen med Bjarne Andersen, Heidi Mikaelsen Hvid og Kent Rasmussen, alle fra Fly, stod det hurtigt klart, at festivalen skulle laves i samarbejde med lokale foreninger men hvor også ikke-lokale er involverede og inviteret til at være med.

Rasmus Johansen er forholdsvis nytilflytter til Fly, hvor han sammen med sin familie er rykket ind i byens gamle skole. Og selvom det ikke er i netop den skolebygning, at Åkjær i sin tid gik i skole, så var det alligevel i Fly, at hans fremtid tog fart.

- Jeppe og hans otte søskende gik i skole i Fly, hvor han mødte den grundtvigisk-inspirede skolelærer, Niels Jacobsen. Han kom til at ændre Åkjær-drengens liv for altid. De fleste på egnen kender nok også Jeppe for giftemålet med den lokale forfatterinde, Marie Bregendahl, men de kender ham naturligvis mest for hans sange, som har været fast inventar i skolerne og højskolerne. De tungere romaner, den samfundsrevsende mand, den ved flertallet måske mindre om. Selvom Jeppe Aakjær er død og borte, så spiller legenden om ham en større rolle for fællesskabet i vort lille samfund, end jeg lige troede. Det her handler også om fortællingens vigtige rolle for fællesskabet, og vi i udvaget vil utroligt gerne fejre denne fælles fortælling, som vi alle kender og føler et ejerskab i forhold til, fortæller Rasmus.

7 arrangementer

Udover festivalens første arrangement, der foregår på søndag den 4. september og er en gåtur ved Åkjær, så finder ikke mindre end 4 af de øvrige arrangementer sted på digterens fødselsdag, lørdag den 10. september. Her starter dagen med andagt, korsang og sandwich i Fly Kirke og med Fly Menighedsråd som arrangør. Dagen fortsætter i Fly gamle skole og stadion, hvor Fly Aktive Kvinder inviterer til sjove lege fra Jeppe Aakjærs tid, og hvor Fly Bibliotekerne sammen med Flyfabrikken laver samtalesalon med afsæt i Hjemstavn og værdien i at bo i Det lokale Danmark. Og så rundes eftermiddagen af med en omgang Ævl, øl og åben scene, hvor der lægges op til at alle kan komme og spille musik og hygge sig sammen.

Tirsdag den 20. september står Fly Forsamlingshus bag en aften om Åkjærs sange, før festivalen lukker og slukker den 11. oktober med stegt flæsk og persillesovs i forsamlingshuset, og hvor Skive Amatør teaterforening opfører en dramatisering af Åkjærs På aftægt.

Læs mere om tid og sted for arrangementerne på www.facebook.com/FlyGammelSkole