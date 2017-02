Fly skal med i Rejseplanen

Effektiv transport af personer og gods i Danmark er helt afgørende for os som enkeltpersoner og for samfundet som helhed. Effektiv transport er forudsætningen for vækst, jobskabelse og bosætning i alle dele af landet. Desuden skal vores trafikale infrastruktur binde landet bedre sammen, så vi får alle vognene med på det danske tog.

Blandt de vigtige elementer i vores samlede transportsystem finder vi indenrigsluftfarten, der muliggør for hurtig og effektiv rejse mellem provinsen og København for pendlere, forretningsfolk og andre rejsende.

Faktisk er indenrigsflyvningen en vigtig del af landets samlede kollektive trafiksystem, selvom den fungerer fint uden statsstøtte. Derfor undrer jeg mig over, at indenrigsfly slet ikke indgår i Rejseplanen.dk, der er et uhyre effektivt og værdsat redskab når man skal planlægge en rejse med kollektiv trafik.

Jeg har derfor foreslået, at vi undersøger mulighederne for, at operatørerne på indenrigsruterne kommer med i Rejseplanen, så passagerne fremover får et endnu bedre overblik over de mulige alternativer for at rejse kollektivt rundt i vores land. Ikke mindst for os midtjyder er det relevant at vide, at der ofte findes et billigt og effektiv kollektivt alternativ til tog og busser i form af de mange daglige flyafgange fra Midtjyllands Lufthavn i Karup.