Flyvende gløder satte ild i haveskur i Stoholm

Tirsdag eftermiddag klokken 17.43 måtte brandfolkene i Stoholm rykke ud til en mindre brand på Iglsøvej. Her havde en 45-årig mand været i gang med at brænde nogle private papirer af i en stensætning i haven., hvorefter han gik i gang med at slå græs. I mellemtiden var det blæst kraftigt op, og gløder fra papirafbrændingen fløj over i haveskuret, hvorefter ilden fik fat.

Det betød, at haveskuret udbrændte, ligesom et plankeværk også tog skade. Manden blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, da brandinspektøren vurderede, at der var tale om grov uforsigtighed.