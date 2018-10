Flyvende Peder T. danmarksmester igen

ROMLUND Spændingen var intakt inden sidste løb i DM-serien i Rallycross.

Det blev afviklet i Esbjerg, og Peder T. Jensen fra Romlund havde lagt sig i spidsen af årets serie inden den store finaledag. Og der blev han.

For lige at understrege, hvem det var, man skulle slå, for at blive danmarksmester, gik han ud og vandt det første heat, hvor han førte fra start til mål.

I andet heat kom han også flyvende fra start, inden der kom grus i maskineriet. Med for meget fart på ind i første sving ramte han autoværnet med bagenden, snurrede rundt og lå pludselig sidst, mens konkurrenterne hamrede forbi!

Han gennemførte dog og kunne efterfølgende konstatere, at skaderne heldigvis kun var kosmetiske.

Klog af skade tog han det lidt mere sindigt i de næste par heats, der begge endte med solide andenpladser.

Det betød også, at den sidste rest af tvivl nu var borte. Det var ikke længere matematisk muligt at hente Peder T. Rallycross Team, der med paradekørsel i sidste heat kunne hente endnu en andenplads.

Dermed kunne Peder T. Rallycross Team fejre, at danmarksmesterskabet var i hus, men man kunne faktisk også fejre et lille jubilæum.

Det var nemlig 10. gang i karrieren, at Peder T. Jensen blev danmarksmester i rallycross.