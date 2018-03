Flyvende start for helse- og fodklinikken i Højslev

Det skete med 200 besøgende på Åben Hus-dagen i ny renoverede lokaler hos den gamle foderstofforretning på Østerrisvej.

Dengang var det med en vis uro i maven, for der er et pænt spring fra mange års arbejdsliv som pantefoged for Skat til beslutningen om en tilværelse som selvstændig, nyuddannet lægeeksamineret fodplejer og massør.

Men allerede i dag, kun få måneder senere, er mavefornemmelsen rigtig god.

Drømmen ser ud til at kunne bære med en kalender, der stort set dagligt er fyldt op med kunder fra et større område. Dertil kommer et netværk med 3 alternative behandlere, som har lejet sig ind i klinikken, og som også er kommet godt fra land.

- Fælles for os alle er, at vi har Mennesket i centrum og spænder vidt i vore behandlertilbud. Vi har respektive uddannelser. Enten som lægeeksaminerede fodplejer og massør, som kranio-sakral terapeut og Nada øreakupunktør eller som kostvejleder, fortæller 51-årige Lone.

Hun lægger megen vægt på, at der skal være god tid til den enkelte klient, og så er det en del af hendes værdisæt at udgøre en synlig forskel.

Når det gælder den fysiurgiske massage, vægter Lone højt at der aldrig må gå automatik i at give kunden en ny tid.

Tværtimod handler det om hurtigt og bedst muligt at hjælpe klienten af med symptomer og gener. Den største belønning for os er jo dybest set, når vi har gjort vores arbejde så godt, at klienten med muskel- og ledsmerter ikke længere har brug for at komme her, fortæller Lone.

Bred vifte af behandlinger

I klinikken har hun selskab af kostvejleder Inger Wrtz Iversen, kranio-sakral terapeut Aage Helle og fodplejer samt massør Karina Nielsen.

De tilbyder hver især behandling indenfor en lang række områder. Der er blandt andet fod- og vortebehandling samt bøjlebehandling af negle, graviditetsmassage, manicure og pedicure med og uden neglelak, paraffinbehandling af hænder og fødder, kranio-Sakral Terapi, vejledning i Kost & Sundhed, Ernæring & Sport samt rådgivning om kostsammensætning mod barnløshed, fysiurgisk og terapeutisk massage, hotstone-massage, par-massage, japansk facelift samt fod- og underbensmassage.

Klinikken tilbyder også udekørende fodbehandlinger samt massørordning for virksomheder. Og så stiller behandlerne gerne op til foredragsaftner i det lokale foreningsliv.

- Vi vil gerne ud og sætte ord på vores handlinger og vise hvem vi er og dt vi kan, fortæller Lone.

Højslev Helse & Fodklinik er med på forårsmessen i Stoholm den 18. marts og medbringer blandt andet en bodyage-måler samt gode råd omkring kost, der er god for din krop. På standen kan du også høre mere om plejen af dine fødder og hjælp til de skavanker, som undersåtterne måtte lide af.