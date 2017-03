Flyvende superbørn gæster Skive på lørdag

Da Flying Superkids senest gæstede Skive tilbage i 2011, var det en forestilling for fulde huse. Nu har mange forespørgsler fra tidligere gæster i Skive været medvirkende til at Flying Superkids igen lægger vejen forbi d. 1. april.

Men selvom man oplevede Flying Superkids tilbage i 2011, så skal man ikke være bekymret for, at det er den samme forestilling. Forestillingen er nemlig i konstant udvikling, hvor man har livsglæde som fundament for de nyeste numre i showet.

Årets forestilling

Årets forestilling i Skive byder på den verdenskendte blanding af gymnastik, akrobatik, dans, sang, tumbling & højtflyvende spring.

De flyvende superbørn både springer, synger og danser med deres store smil på læben, da glæden ved at optræde afspejler sig i hele forestillingen. En glæde man selvfølgelig håber vil smitte af på alle gæsterne fra Skive og omegn.

Der er både store gymnastiske og tekniske forberedelser forud for showet. Hjemme på basen i Aarhus V er bussen og lastbilen med den kæmpe tekniske produktion ved at være pakket. Samtidig har alle Flying Superkids været i Dubai på træningslejr, hvor der er blevet udviklet på en masse splinternye numre til forestillingen.

Flying Superkids har også investeret i en ny kæmpe showproduktion og lysshow, som skal være med til at give publikum den helt optimale og intime oplevelse af showet. Produktionen rykker ind i FREJA Arena og omdanner den til en fuld udrustet "showarena".

Det er mere end 5 år siden de sidst gav Skive borgere prøver på deres kunnen, og nu er de tilbage - større, federe og vildere end nogensinde.