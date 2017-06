Fodbold serie 3 for herrer

Stoholm IF-Fodbold lukkede et helt i gennem suverænt forår af med et lokalopgør lørdag over middag, da holdet besøgte Sparkær Stadion i forårets sidste kamp. Stoholm var for længst rykket op, og Sparkær var på en sikker 3. plads, men alligevel var der noget at spille om for de to naboklubber, og hjemmeholdet søgte også revanche for det omvendte nederlag.

Revanchen lå da også i hjemmeholdets fødder, og de har kun sig selv at takke for, at det ikke lykkedes. I den første halve time var Stoholm stort set ikke med i kampen, og Sparkær burde/kunne have lukket kampen, hvis effektiviteten havde været bedre. Men i Rasmus Højbjergs fravær var Casper Drensborg igen en glimrende substitut, og han agerede fornuftigt mellem stængerne i samtlige 90 minutter.

Efter 18 minutter kom Sparkær dog foran, da værternes Oliver Andersen sendte bolden smukt op i det ene hjørne, men så begyndte Stoholm endelig at få mere styr på spillet efter Sparkærs pres fra kampens start. Det blev til et par muligheder – en stor, som blev reddet på stregen, inden Morten Ulstrup satte udligningen ind efter 41 minutter. Han stod pludselig helt fri i venstre side og scorede sikkert.

Hjemmeholdet kom også bedst i gang med 2. halvleg, og i det 55. minut kom hjemmeholdet igen foran, da målfarlige Kasper Møller fra tæt hold kunne sende bolden i nettet.

Stoholm havde bolden meget mere i 2. halvleg uden at det dog blev til ret mange afslutninger, men udligningen kom med godt et kvarter igen ved Morten Ulstrup på et meget omdiskuteret mål, idet Sparkær-siden mente, at han havde hånd på bolden, inden han scorede.

Men det var Sparkærs Anders Schmidt, der ikke fik bolden væk uden for feltet og sendte en umulig tilbagelægning til målmand Andreas Bakholdt, som havde svært ved at styre den hoppende bold. Og det var i den situation, at Ulstrup havde hænderne fremme, men dommer Andreas Enggaard vurderede dog ikke, at det var hånden.

Dermed endte kampen uden en afgørelse, men den kom dog alligevel i form af en straffesparkskonkurrence, da der var tale om en kamp i “Dynamitpuljen”, og her var Stoholm bedst, da Sparkær brændte to og Stoholm kun et straffespark.

Efterfølgende havde Stoholm-træner Niels R. Jensen følgende kommentarer. - Vi er heldige med ikke at være bagud med 2-3 mål i den første halve time, så på den baggrund er jeg tilfreds med, som kampen udvikler sig. Sparkær har virkelig givet os modstand i de to kampe her i foråret, men jeg glæder mig over, at vi har været bedst i slutningen af begge opgør. Vi var ramt mandskabsmæssigt, så stor ros til alle mine spillere for at yde godt under lidt svære betingelser, og så skal Morten Ulstrup have lidt ekstra kredit for at sætte sig flot i gennem ved begge scoringer, lød det altså fra Niels R. Jensen, der nu går på en absolut velfortjent sommerferie, inden Fjends Cup og serie 2 venter.