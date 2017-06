Fokus på lokalområderne

I Viborg Kommune er der rigtig mange gode og aktive lokalsamfund, fyldt med engagerede borgere og ildsjæle, som yder en kæmpe indsats for at skabe de bedste rammer for netop deres by og lokalområde. Fredag aften deltog min familie og jeg i lokaldysten i Kjeldbjerg. Lokaldysten er en konkurrence, hvor de deltagende byer samles om at tilbagelægge så mange kilometer på 2 timer som overhoved muligt.

På trods af en aften med masser af nedbør, var der et fint fremmøde i Kjeldbjerg og mange kilometer blev tilbagelagt. Lokaldysten er et godt initiativ til at få indbyggerne i lokalområderne til at samle sig og stå sammen. Et godt sammenhold er vigtigt for alle lokalområder i Viborg Kommune. Men det er også vigtigt at der er de rigtige rammer.

Byrådet skal stå ved sit ansvar. Man skal forsætte med at investere i og udvikle alle lokalområder i Viborg Kommune. Tilflytningen skal også stige i de mindre byer i kommunen, det skal være attraktivt at bosætte sig der. Derfor skal sparekataloget pakkes væk. Skolerne skal bevares og have tilført flere midler.

Jeg har selv 2 piger på Vestfjendsskolen, som hver dag tager skolebussen til og fra skole. For nyligt er der endnu engang sparet på skolebusserne, 2 busser er nu blevet til 1. Så oveni at børnene har fået længere skoledage, skal nogle børn nu bruge betydelig længere tid i en bus for at komme til og fra skole. Er det rimeligt at børn som bor 6 km fra skolen, skal sidde i en bus i op til 1 time?

Det mener jeg ikke at det er. Anstændigheden skal bringes tilbage.

Sammen skaber vi fremtiden for Viborg Kommune