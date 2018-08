Folk hvorend I bor, syng nu med i kor

STOHOLM Korleder og organist Rita Rozko står igen i spidsen for vinterens voksenkor i Stoholm Kirke, der har opstart tirsdag 28. august.

Rita Rozko oplyser, at man i forvejen er en glad samling på 14 mennesker i alle aldersgrupper, men man vil gerne være flere.

En god stemme og frem for alt lysten til at bruge den er eneste betingelse for at deltage. Man behøver for eksempel ikke at kunne læse noder.

Koret synger cirka en gang om måneden til gudstjenester, men det er frivilligt, om man vil deltage. Kun lysten driver værket.

Årets højdepunkt er julekoncerten, hvor danske sange er i højsædet, men ellers synger koret lidt af hvert, også klassiske arrangementer.

Det sociale vægter også højt med både sommer- og vinterafslutning.