Folketingsmedlem bakker op om lokalt ønske

Kristian Pihl Lorentzen, folketingsmedlem og transportordfører for Venstre, bakker op om et lokalt borgerønske om mere trafiksikre tilkørselsforhold ved Mønsted skole samt en cykelsti på strækningen Daugbjerg og Mønsted.

I en skrivelse til transportminister Ole Birke Olesen opfordrer han således til, at en cykelsti mellem de to byer kommer i betragtning næste gang, der afsættes - og uddeles -penge fra statslige cykelpuljer.

Kristian Pihl Lorentzen skriver blandt andet til ministeren: - Jeg har selv besigtiget strækningen mellem Daugbjerg og Mønsted. Der hersker for mig ingen tvivl om, at en cykelsti på denne strækning er relevant med henblik på at styrke sikkerheden for skolebørnene og andre cyklister.

I skrivelsen tilslutter Venstre-politikeren sig også det forslag til forbedring af trafiksikkerhed ved Mønsted skole, som Carsten Christensen fra skolens trafikudvalget netop har sendt til trafikministeriet og vejdirektoratet.