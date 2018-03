Foråret startede i Stoholm

Indenfor i Stoholm Fritids- og Kulturcenter havde Stoholm Handelsstandsforening og Erhvervsklubben SIFH inviteret til den årlige forårsmesse, og den invitation var der rigtigt mange der havde taget imod.

Fra udstillerne var der spændende løsninger på lidt af hvert lige fra robotplæneklipperen, el-cyklen og hus-alarmen til den helt store bryllupskage i flere etager. Og så var der smagsprøver på lidt af hvert. Masser af smagsprøver, hvilket aldrig går af mode.

Ved to gange modeshows blev publikum præsenteret for hvordan vi skal se ud her i foråret med hensyn til dame- og herretøj, frisurer, briller og tasker. Også en stribe behandlere havde fået mulighed for at vise hvordan vi kan få det bedre indvendigt og strammes op udvendigt. Der var mulighed for at snakke politik med både Venstre og Socialdemokratiet, og Stoholms Borgerforening var klar til at gentegne og tegne nye medlemskaber.

En ballonklovn var populær blandt messens yngste deltagere, og klokken 12 blev et stort net med balloner blæst ud over publikum, med besked om, at der var gavekort fra udstillerne i hovedparten af ballonerne. Således var der masser af præmier til publikum herunder også hovedpræmien på 2000 kr. som blev udtrukket senere på eftermiddagen og som i øvrigt blev vundet af Claudi Jacobsen fra Tulipanvej i Stoholm.

Anslået var der langt over 1000 besøgende, og stor tilfredshed blandt arrangørerne. At Stoholms håndboldherrer undervejs hentede en livsvigtig sejr i hallen ved siden af, hvor de med en 2-mål sejr over konkurrenterne fra HØJ, bevarede muligheden for overlevelse i den næstbedste række ja, det var kun med til at understrege at foråret for alvor er kommet til Stoholm.