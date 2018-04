Forårskoncert i Mønsted Kirke

Vocalia består af dygtige sangglade kvinder, der synger både a cappella og med klaver og har et stort repertoire i forskellige stilarter.

Koret ledes af dirigent, Jens Ginge Skov, der blot er 18 år og går i 3.g på Favrskov Gymnasium i Hadsten. Trods sin unge alder har Jens stor erfaring som både dirigent og korsanger. Ud over at være dirigent for Vocalia er han nemlig også dirigent for voksenkoret Hinnerupkoret samt det århusianske mandskor Clemens Knejterne. Koncerten er gratis.