Forårsmesse i Stoholm blev bragende succes

Bag Forårsmessen i Stoholm står Stoholm Handelsstandsforening og Erhvervsklubben SIFH, og arrangørerne havde i år valgt også at invitere forskellige lokale foreninger og alternative behandlere. Det tilbud var der mange der tog imod, og det resulterede i at stort set alle kvadratmeter i Stoholm Fritids- og Kulturcenter blev inddraget til messestande, aktiviteter, foredrag og meget andet.

Det viste sig at være en rigtig god model.

De to hovedansvarlige fra de to foreninger: Lene Jensen fra Handelsstandsforeningen og Bjarne Lausen fra Erhvervsklubben udtrykker begge ,at det dagen der på, er svært at få armene ned igen.

- Vejret var med os, der var virkelig mange besøgende både fra nærområdet, men også længere væk og hele huset summede af aktivitet og glade gæster og udstillere. Der var masser af folk fra start til slut, og stor ros til udstillerne, som havde gjort rigtig meget ud af de enkelte stande, siger Lene Jensen.

Der var et godt flow med at der hele tiden skete noget enten på scenen eller på de enkelte stande, og der blev virkelig lavet masser af aftaler og handler rundt omkring på standene, supplerer Bjarne Lausen. Messen bød bl.a. på danseopvisning, 2 gange modeshow og en spontan zumbaopvisning, foredrag og børneaktiviteter.

