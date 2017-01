Forårsudstilling i Stoholm med tema

Sidste år valgte bestyrelsen for første gang at indføre et tema, som de deltagende kunstnere kunne give deres bud på. Den mulighed bliver der også i år, fortæller man fra kunstforenignen.

.- Det bliver igen muligt at tilmelde værker under årets tema, som denne gang er Skrøbelighed. Det er ment som et tilbud og udstillerne kan således vælge at lave værker, der passer til temaet eller lade være, eller gøre begge dele. Censorerne bedømmer alle præsenterede værker uafhængigt af temaet. Det har altså ingen indflydelse på bedømmelsen om der er arbejdet med temaet eller ej. fortæller foreningen.

Udstillingen henvender sig til alle, der arbejder med kunst og kunsthåndværk på amatørplan. Fem uvildige censorer bedømmer udstillingen og tildeler et blåt mærke til de værker, som efter deres mening bør have det.

Man skal være medlem af Fjends Kunstforening for at kunne udstille på Amatørkunstnernes Forårsudstiling og nye udstillere kan stadig nå at være med, Der er flere oplysninger på foreningens hjemmeside.