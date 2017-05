Foredrag i Stoholm om sund mad i hverdagen

Selvom Sundhedssatellitten i Stoholm først officielt indvies den 15. juni , så er der allerede nu så småt gang i nye, sundhedsfremmende tilbud til de lokale borgere.

Det sker blandt andet tirsdag aften den 30. maj,hvor klinisk diætisk Line Dongsgaard holder et foredrag om sund mad i hverdagen. Line giver med dette foredrag en guide til et sundere liv med helt almindelige råvarer og helt almindelig mad. Foredraget tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens officielle kostråd og rammer alle målgrupper uanset alder og køn. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

Foredraget er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Så det er egentlig bare at møde op.og blive inspireret..