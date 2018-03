Foredrag om høvdingegården ved Toftum Næs

.De seneste års arkæologiske udgravninger på Toftum Næs ved Stoholm viser, at her boede for mere end 1000 år siden en stormand i en midtjysk eliteresidens. Det kan du høre meget mere om i et foredrag om udgravningerne.

15. Marts 2018, 09:45