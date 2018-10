Foredrag: Pilgrimsrejse til Armenien

MØNSTED Noahs Ark, Edens Have og verdens ældste kristne kirkegard.

Menighedsrådene i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup inviterer onsdag klokken 19.30 til sogneaften og foredrag med Jørn Christiansen på Mønsted Kro.

Jørn Christiansen er pensioneret overlærer med bopæl i Frederiks, når han ellers er på disse breddegrader, for han holder også meget af at rejse, og et særligt godt kendskab til Armenien er udgangspunktet for aftenens foredrag, der krydres med billeder, videoer og armensk musik.

Ud fra egne oplevelser fortæller Jørn Christiansen om Armeniens betydning som den kristne religions arnested.

Armenien rummer det meste af Det gamle Testamente: Ararat-bjerget, hvor Noah strandede efter Syndfloden, Edens have, paradis mellem Eufrat og Tigris, hovedstaden Yerevan, hvor Jesus viste sig år 400, verdens ældste kristne kirkegård samt utallige øde beliggende klostre.

Jørn Christiansen har gennem sine besøg på disse bibelske steder oplevet de mangestærke og spændende bibelske fortællinger tæt på og også deres betydning for de nulevende armenere, kristendommen og vores kultur.