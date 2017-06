Forkert beslutning i Klima- og Miljøudvalget

I torsdags traf et snævert flertal i udvalget beslutning om, at en virksomhed på Trandumvej ikke må nedrive gamle stald/lagerbygninger og opføre nye tidssvarende bygninger, som er mere funktionelle og tilpasset omgivelserne.

I Venstre havde vi ikke forudset denne afgørelse, og vi begærede den straks i byrådet, således det borgerlige og erhvervsvenlige flertal kan omgøre den beslutning, der blev truffet med den socialdemokratiske udvalgsformand i spidsen.

Der er tale om en virksomhed, der har brug for kontor og lagerfaciliteter, der vil ikke blive tale om forurenende produktion, som kan påvirke de skønne omgivelser ved Karup å, derfor ser vi ingen problemer i, at give virksomheden lov til at nedrive de gamle bygninger og opføre nye, så der efterfølgende er op til 500 m2 end oprindeligt.

Det er helt i tråd med beslutninger vi har truffet i lignede sager andre steder i kommunen.

Virksomheden omsætter for 75 mio kr, og har største delen af deres arbejde uden for vores kommune. Ejeren forventer de øger omsætningen næste år, så vi kan kun sige, at den slags virksomheder vil vi gerne have her i Viborg Kommune. Jeg har talt flere gange med ejeren, som forståeligt er frustreret over den behandling der gives, og endnu værre, det signal som sendes til andre virksomheder.

Derfor kan det undre, når den socialdemokratiske spidskandidat på Dansk Industris årsmøde i Skive giver udtryk for, at erhvervspolitiken er den vigtigste i kommunen. Hvis dette er et element i deres politik, så ønsker vi ikke at høre mere.

Der kan nu gå til sidst i august, før vi på ordinært byrådsmøde kan give firmaet tilladelse til nybyggeri, og det giver ansøger en ny udfordring, da han nu kan se frem til vinterbyggeri. Enhver der har bare lidt kendskab til byggebranchen ved, at vinterbyggeri er ekstra dyrt og besværligt, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

Derfor vil jeg bede borgmesteren overveje et ekstraordinært byrådsmøde, så vi kan få rettet op på den fejl et spinkelt flertal traf på udvalgsmødet i Klima og Miljøudvalget