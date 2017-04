- Forkert billede af maden på plejecentrene

Søren Gytz Olesen har været ude med denne udmelding flere gange nu, og jeg har hver gang fortalt ham, at plejecentrene allerede i dag har mulighed for at lave maden selv - også helt fra bunden af.

Jeg mener, at der gang på gang bliver givet et forkert billede af, hvad der er muligt på vore plejecentre.

Nu var det jo ikke hverken SF eller Socialdemokratiet, der ønskede at få maden på plejecentrene i udbud i sin tid, men når det så er sagt, så vil jeg også gerne sige, at den ordning, som vi i dag har via Madservice Viborg, det kan vi altså godt være stolte af.

De har et stort udbud af lækre retter, hvor plejecentrene så kommer med deres ønsker og ideer til deres madplan - og de bestemmer selv, hvorvidt de gerne vil have leveret maden færdig, halvfabrikeret eller i rå tilstand - ligesom de kan ændre i det løbende, hvis de har behov for dette.

Vi er nogen i Ældre- og Sundhedsudvalget, der har den holdning, at madlavningen aldrig må blive på bekostning af plejen til den ældre.

Ældre- og Sundhedsudvalget er også en del af smagspanelet - et panel som Madservice Viborg har ønsket, da de gerne vil have ideer og kommentarer til deres retter.

Det har vi hilst velkomment, og vi har haft den første smagsprøvning af diverse middagsretter og desserter. Det var en yderst god oplevelse. Både den mad vi smagte nede på Blichergården, men også de retter, som vi selv skulle varme op derhjemme.

Nu er der jo en logisk forklaring på, hvorfor maden er vakuumpakket, hvilket Søren Gytz gør til et problem. Vi bliver alle mødt af vakuumpakket mad dagligt, når vi handler ind.

Når vi køber vores kød fra køledisken eller pålægget til vores rugbrød, ja det er alt sammen vakuumpakket. Dette skyldes både holdbarhed, smagen, hygiejnen m.m.

Jeg tilslutter mig fuldt ud Torsten Nielsen og Søren Gytz holdning til i dagens VSF, at vi ikke skal udvide smagspanellet med resten af byrådet - vi er godt repræsenteret allerede.

Denne debat havde vi allerede i udvalget, hvor Socialdemokratiet og de Konservative ikke ønskede at inddrage hele byrådet.

Vi har i april måned haft plankonference i byrådet, hvor BDO Consulting fremlagde deres analyse og mulige scenarier for madtilbuddet i Viborg kommune. Der var tale om

3 forskellige modeller.

Model C handlede om afdelingskøkkener på alle afdelinger. Det vil betyde en anlægsudgift på 15 millioner kroner samt en ekstra årlig drift på knap 20 millioner - herudover kommer stigning i afregninger til private leverandører til hjemmeboende samt til friplejehjem på knap 4 millioner i alt.

Hvem skal betale for dette?

Jeg kan sagtens forstå Søren Gytz tanke bag forslaget. Men når vi i dag har et rigtig godt tilbud samt stor brugertilfredshed, så er det min holdning, at vi skal bevare vores nuværende ordning.

Jeg mener, at vi kan og skal bruge skattekronerne bedre.

For få penge (knap 5 millioner), der kan vi få lavet sansekøkkener på Overlundgården og Kildehaven, således at vi har det på alle kommunens plejecentre.

Maden bliver først til næring, når den ligger i maven. Derfor bør vores fokus være på selve måltidet. I stedet for udelukkende at have fokus på pander, potter og ovne, så mener jeg, at vi bør have vores fokus på måltidet, altså flytte personalet fra gryderne til bordet.

Der ud over mangler vi fortsat i byrådet at finde en løsning på driften af det kommende Plejecenter Banebo. Det er her, at jeg har mit særlige fokus. Her skal vi nemlig tænke os rigtig godt om.